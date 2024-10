Les cancers et les maladies cardio-neurovasculaires, premières causes de mortalité en France en 2022, selon l'Inserm

Les cancers et les maladies cardio-neurovasculaires ont été les premières causes de mortalité en France en 2022, selon deux études de la Direction de la recherche, des études et de l’évaluation des statistiques (Drees) et de Santé publique France, fondées sur la statistique nationale des causes de décès produite par le Centre d’épidémiologie des causes médicales de décès de l’Inserm (CépiDc-Inserm).

Selon ces études, publiées mardi 8 octobre, les tumeurs (cancers) sont la première cause de mortalité en 2022. Elles comptent pour un quart des décès en France (25,5%). Ces décès liés aux cancers concernent des personnes en moyenne plus jeunes que l'ensemble des morts toutes causes confondues, précise l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Deuxième cause de mortalité en 2022, les maladies cardio-neurovasculaires ont été la cause de 20,8% des décès, soit 140 173 personnes. Elles concernent des personnes généralement âgées. C'est la cause la plus fréquente chez plus de 85 ans (25,8% des décès). Entre 2021 et 2022, la mortalité due aux maladies cardio-neurovasculaires augmente légèrement chez les femmes, alors qu’elle reste stable chez les hommes, note l'Inserm.

Le Covid, cinquième cause de décès

Les deux études révèlent également qu'il y a eu moins de décès dus au Covid-19 en 2022 en France que par le passé. Le nombre de morts dues au coronavirus a diminué de près d’un tiers en 2022 par rapport à 2021 (-28,2%). 9,2% des décès étaient imputables au Covid-19 en 2021, soit 60 895 personnes. En 2022, il ne représente plus que 6,1% des décès, soit 41 291 personnes. Cette année-là, le Covid-19 est devenu la cinquième cause de décès en France.

En revanche, les morts dues à des maladies de l’appareil respiratoire (hors Covid-19) ont fortement progressé en 2022 par rapport à 2021 (+24%). Ces maladies comptent pour 6,7% des décès (45 071 personnes) et sont la 3e cause de mortalité en France. Selon les études, cette hausse s'explique par les deux épidémies de grippe saisonnières 2021-2022 et 2022-2023 et à la circulation active d’autres virus respiratoires.

Une hausse des accidents mortels

La mortalité due aux accidents augmente également, notamment chez les plus âgés. Ces accidents (accidents de transport, chutes accidentelles, noyades, intoxications accidentelles notamment) ont causé la mort de 44 800 personnes, soit 6,7% des décès.

Enfin, l'Inserm relève que la part des décès en établissement public de santé a continué de diminuer en 2022, alors que celles en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et à domicile ont progressé. En 2022, 673 190 personnes sont décédées en France, un nombre plus élevé qu’en 2020 (667 497 décès) et 2021 (660 168), deux années fortement touchées par l’épidémie de Covid-19.