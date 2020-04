Le WWF lance un appel pour que la France adopte un “filet de sécurité” afin de gérer la crise du Covid-19

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) publie un communiqué lundi 6 avril dans lequel il appelle la France à modifier son mode de consommation et de production pour permettre une sortie de la crise du coronavirus qui soit "durable".

Le WWF appelle la France à adopter un "filet de sécurité sanitaire, économique et écologique vers la sortie de crise", écrit l'ONG environnemental dans un communiqué lundi 6 avril. "Les pressions que nous exerçons sur la nature à travers nos modes de consommation et de production non soutenables sont en grande partie à l’origine des crises écologiques et sanitaires, poursuit le Fonds mondial pour la nature (WWF). La pandémie COVID-19 pourrait être un nouveau signal de l’urgence à changer nos modèles de société et prendre les mesures qui s’imposent."

Une liste de propositions concrètes

Juste avant la réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe sur "la riposte économique de l’UE" prévue mardi 7 avril, le WWF présente donc au gouvernement français "des propositions concrètes pour permettre une sortie de crise qui soit durable, résiliente aux risques à venir et tournée vers les prochains défis".



Ce "filet de sécurité sanitaire", tel que le nomme le WWF, se décline sur le volet environnemental autour de trois points précis. Le premier consiste à "conditionner et moduler les aides publiques aux grandes entreprises et aux banques en fonction de leur engagement à investir et contribuer à la transition écologique".



Le deuxième pilier a pour but d'"accompagner la transformation de secteurs clés". Et le WWF de citer plusieurs exemples : l’agriculture "pour réduire nos importations de protéines animales et lutter contre la déforestation importée" ; les transports "pour réorienter la production et des ventes du secteur automobile vers des véhicules bas carbone et réduire notre dépendance au pétrole" ; l’énergie "pour renforcer les filières françaises de la transition énergétique et diversifier les chaînes d’approvisionnement".

Plus de flexibilité aux territoires

Pour compléter les mesures de son "filet de sécurité sanitaire", le WWF propose de "soutenir les territoires qui sont au cœur de la gestion de crise en leur laissant plus de flexibilité sur leurs dépenses de fonctionnement pour se relever à travers des actions tournées vers la relocalisation, l’adaptation au changement climatique, l’économie circulaire, les transports et les énergies renouvelables".



Autant de propositions pour "permettre d’assurer notre résilience et notre autonomie face aux crises à venir et s’articuler autour des piliers suivants", conclut le WWF.