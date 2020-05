Le secteur aéronautique en pleine crise

L’épidémie de coronavirus n’a pas uniquement entraîné d’énormes soucis au niveau sanitaire. Certains milieux professionnels se retrouvent en difficulté, à l’image de l’aéronautique. Le secteur tourne au ralenti : seuls 10 A320 ont été produits chaque mois depuis le début de la crise sanitaire, contre 60 habituellement.

Les sous-traitants dans le flou

Parmi les entreprises les plus vivement touchés par ce ralentissement de la production, les sous-traitants peinent à rester actif. Certains salariés peuvent encore se rendre sur leur lieu de travail, d’autres sont au chômage partiel mais cette situation pourrait s’aggraver au fil du temps. "Ce genre de crise, on ne l’a jamais vécu. (…) On va essayer de tout faire pour protéger un maximum d’emplois mais malheureusement, le choc est tel qu’il y aura forcément des conséquences", reconnaît Christian Cornille, président de Mécachrome. Certains salariés au chômage partiel craignent de ne jamais retrouver leur poste.

