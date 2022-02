Le prince Charles est atteint du Covid-19 pour la deuxième fois

Le prince Charles est de nouveau positif au Covid-19. L'héritier de la Couronne britannique est placé à l'isolement, ont annoncé ses services, jeudi 10 février, après avoir été testé plus tôt dans la journée. C'est la deuxième fois que le prince de 73 ans attrape la maladie. Il en avait déjà souffert en mars 2020, mais s'en était rapidement remis.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.



HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.