Le président de la confédération des commerçants de France a envoyé un SMS à Emmanuel Macron pour lui dire d'"imposer le masque"

Le président de la Confédération des commerçants de France confie avoir contacté directement Emmanuel Macron pour lui demander d'imposer le port du masque dans les lieux clos et ainsi éviter un nouveau confinement.

Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France, a confié lundi 13 juillet sur franceinfo "avoir fait un SMS au président de la République ce matin pour lui dire 'il faut imposer le masque'" dans les lieux fermés. "Il faut absolument que l'Etat durcisse ses positions et j'espère que monsieur le Premier ministre Castex va s'y employer", a ajouté Francis Palombi, dont la confédération représente 450 000 entreprises indépendantes du commerce de proximité.

"Je suis favorable depuis le début du confinement" au port du masque dans les commerces, a-t-il souligné, "il faut mettre le masque lorsque l'on est dans un site qui le nécessite et que ce soit un commerce, que ce soit un lieu public". Francis Palombi est "totalement pour" le port du masque dans les commerces pour des raisons sanitaires, mais aussi économiques, "parce que si on est à nouveau confiné, même partiellement, ce serait économiquement dramatique".

Le président de la Confédération des commerçants de France recommande à ses membres "d'offrir le masque au consommateur s'il ne l'a pas", et aux collectivités locales de mettre "à disposition un maximum de masques". Il considère toutefois que "c'est à l'État de mettre un cadre plus restrictif" et de "faire passer un message fort concret qu'on doit mettre le masque".