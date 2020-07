Coronavirus : le masque bientôt obligatoire ?

Porter ou ne pas porter le masque, de plus en plus de Français s'interrogent. "Quand je suis à l'extérieur et que je sais que je ne vais pas parler, je ne vais pas le mettre", explique une dame. Depuis plusieurs semaines, les professionnels de santé constatent un relâchement du port du masque et l'émergence de petits signaux d'alerte.

Un relâchement des Français ?

14 médecins ont signé une tribune dans laquelle ils réclament le port du masque obligatoire dans les lieux clos. "Beaucoup d'entre nous ont relâché leurs efforts depuis quelques jours ou semaines, nous voulons leur dire et leur redire, pour éviter un nouveau confinement, #MasquésMaisEnLiberté", détaille la tribune. Faut-il légiférer ? Selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, c'est à chacun de prendre ses précautions.