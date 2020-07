Coronavirus : le masque obligatoire en espace clos est "nécessaire", selon Gilbert Deray, chef du service néphrologie de la Pitié Salpetrière

14 médecins réclament le port du masque obligatoire dans les lieux fermés pour lutter contre le Covid-19. "C'est un message d'alerte et d'inquiétude, pas que depuis quelques jours. On a déconfiné depuis maintenant quelques semaines, et manifestement, on voit que dans l'espace public, il n'y a pas de gestes barrières, alors que pendant le confinement, on nous a expliqué qu'il fallait des gestes barrières", constate Gilbert Deray, chef du service néphrologie à l’hôpital de la Pitié Salpetrière.

Le masque doit-il être imposé aux Français ?

Les masques sont-ils trop peu utilisées par la population française ? "Il y a eu un désir de liberté qui s'est mis en place. On a beaucoup parlé de responsabilité individuelle, mais on s'est dit qu'on allait laisser aux Français le soin de porter le masque. Mais cela ne se passe pas comme cela. En espace clos, il est nécessaire que ce soit obligatoire", affirme le médecin.

