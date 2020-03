Le point sur l'épidémie de coronavirus : six morts et 377 cas de contamination recensés en France

Toutes les régions françaises sont désormais touchées.

Le bilan continue de s'aggraver. Le ministère de la Santé a annoncé, jeudi 5 mars, 92 nouveaux cas et deux nouveaux morts confirmés, portant à 377 le nombre de personnes contaminées et six le nombre de décès liées au Covid-19. En moins de 24 heures depuis le dernier bilan, la France compte donc près d'une centaine de nouveaux cas, soit la hausse la plus importante depuis le début de l'épidémie dans le pays. Les deux nouveaux morts sont "une personne âgée de 73 ans originaire de l'Oise et une personne âgée de 64 ans originaire de l'Aisne", a indiqué dans un communiqué le ministère, sans autre précision.

"Peu probable d'échapper" au stade 3

Les précédents morts étaient, dans l'ordre, un touriste chinois de 81 ans (14 février), un enseignant d'un collège de l'Oise âgé de 60 ans (dans la nuit du 25 au 26 février), une femme de 89 ans dont le décès a été annoncé lundi (elle avait été testée après sa mort à l'hôpital de Compiègne) et un homme de 92 ans qui faisait partie du regroupement de cas du Morbihan (mardi).

"Freiner cette diffusion [du virus], c'est atténuer l'impact sur la population lors du passage au stade 3, le pic d'épidémie en sera d'autant limité", poursuit le ministère. Pour l'instant, le pays se trouve au stade 2 mais il est semble "peu probable malheureusement" que la France échappe au stade 3, le stade épidémique, a déjà prévenu mercredi la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, à l'issue d'un Conseil de défense à l'Elysée. "Nous nous préparons activement au fait d'avoir une épidémie", a-t-elle ajouté.