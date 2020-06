Le plus grand marché de frais du monde redémarre

Le ventre de Paris et de la France, comme on l'appelle souvent, redémarre doucement. Les halles du plus grand marché de gros français retrouvent leurs allures de fourmilières. La réouverture totale des restaurants parisiens, lundi dernier, accélère la reprise. Stéphane Milan, chef restaurateur à Sceaux (Hauts-de-Seine) en banlieue parisienne, est habitué des lieux et revient choisir ses produits trois fois par semaine. "On commence à reprendre gentiment nos habitudes, on essaie encore de limiter les quantités, on ne charge pas trop : je préfère revenir (…) pour faire le complément", explique-t-il.

Une moitié des couverts seulement

Un retour qui ravit son grossiste en fruits et légumes dont l'activité avait chuté de 70 % pendant le confinement. "Ça fait plaisir de les revoir, en effet", confirme David Fichou, primeur chez Vinas, pour qui le confinement "a été très dur". Mais pour le restaurateur, pas question de faire le plein : la reprise reste en demi-teinte. Son restaurant ne réalise que la moitié des 140 couverts habituels pour le moment.

