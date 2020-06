Le patrimoine se déconfine petit à petit

Neuf Français sur dix disent vouloir passer leurs vacances en France, alors pourquoi pas en profiter. Renouer avec la culture par exemple. Versailles rouvre mais aussi Chambord. Les règles ont changé, le masque est désormais obligatoire et il faut suivre des règles de circulation strictes. D'autres châteaux rouvrent leurs portes progressivement comme celui d'Henri IV à Pau (Pyrénées-Atlantiques), qui rouvrira début juillet. Des musées comme le Musée du Quai Branly ont déjà rouvert. C'est le quatrième le plus visité de France, et les expositions présentées avant la fermeture ont été prolongées comme dans la plupart des établissements parisiens.

Vers une réouverture totale début juillet

Dans tous, il est conseillé voir obligatoire de réserver sa place à l'avance, le nombre d'entrées étant limité. Les autres musées comme le Louvre rouvriront début juillet. La Tour Eiffel continue d'accueillir du public, mais il n'y a plus d'ascenseur et on ne peut plus dépasser le deuxième étage. Tous les monuments et musées devraient rouvrir début juillet.