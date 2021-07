"Le niveau est catastrophique" : après plus d'un an de fermeture des piscines, les enfants savent moins nager

A cause de la crise sanitaire, les piscines et cours de natation n'ont pas pu se tenir pendant plus d'un an. Bilan : les maîtres-nageurs constatent que les plus jeunes ne sont pas à l'aise dans l'eau. C'est encore plus le cas en Seine-Saint-Denis où le département est particulièrement sous-équipé.