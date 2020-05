Le kiosque à journaux : entretien avec David Blanchard, rédacteur en chef de 20 Minutes

Après plusieurs semaines d'interruption à cause du coronavirus, la distribution du quotidien gratuit 20 Minutes reprend dès le lundi 11 mai. Son rédacteur en chef était l’invité du 20 Heures de France 2, samedi 9 mai. "On a continué à travailler dans des conditions complexes pour remplir notre mission d’information pendant cette période de confinement avec pour récompense plus de quatre millions de lectrices et lecteurs chaque jour sur le site", explique David Blanchard.

Un numéro spécial en hommage aux travailleurs du confinement

Un numéro spécial rendra hommage aux personnes qui ont continué à travailler pendant le confinement. "On retrouvera notamment des portraits qu’on a pu réaliser dans toute la France, par exemple celui de Gaëlle Hermet la capitaine du XV de France féminin qui travaille dans un Ehpad", détaille le rédacteur en chef. David Blanchard ajoute que toutes les règles sanitaires seront respectées dans la production et la distribution du journal gratuit.

