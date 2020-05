Le journal des Outre-mers. Reprise des transports de passagers à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie

Les rotations aériennes entre les ïles en Nouvelle-Calédonie, ont repris depuis le 4 mai. (NICOLAS FASQUEL / NOUVELLE CALEDONIE 1ERE)

À La Réunion, le déconfinement commencera, ce lundi 11 mai, par un retour à la normale sur les lignes de réseau de cars. Les mesures sanitaires mises en place depuis le 17 mars seront renforcées. Visite guidée dans le sud de l’île, avec Pierre Comorassamy, de Réunion la 1ère.

Reprise des rotations aériennes entre les îles en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie les rotation aériennes, depuis la grande terre vers les îles, ont déjà repris depuis lundi 4 mai. Les voyageurs ont dû s’adapter aux nouvelles consignes, notamment le port du masque obligatoire dans les appareils. Le reportage de Cédric Wakahougnème, de Nouvelle Calédonie la 1ère.

Coupures d'eau à répétition en Guadeloupe

Une cinquantaine d’habitants du Gosier en Guadeloupe ont manifesté leur colère jeudi 7 mai, contre les coupures d’eau récurrentes dans leur commune. Et cela malgré le confinement. Tous ont respecté le principe de distance et le port du masque. Tout en dénonçant une situation de plus en plus dégradée.

Le témoignage d’un des manifestants, Jimmy Lavogne au micro de Julien Babel, pour Guadeloupe la 1ère.

Procès reporté au 26 mai pour le vol de masques chirurgicaux en Guyane

En Guyane, le procès d’un agent de sécurité arrêté pour le vol de 33.000 masques chirurgicaux, au Centre spatial de Kourou a été reporté. Les faits s’étaient passés entre le 10 et le 20 mars dernier. L’homme avait été confondu par des images de vidéosurveillance. Il comparaîtra finalement le 26 mai prochain, car il a demandé un délai pour sa défense.