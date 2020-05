Le journal des Outre-mers. Port du masque, reconquête du tourisme et réouverture des marchés

Masques obligatoires à bord des bus dans le sud de l'Ile de la Réunion. (LAURENT FIGON / REUNION LA 1ERE)

À la Réunion, alors que le déconfinement se poursuit, la règle est simple : Pas de masques, pas de bus. Et ce n’est pas la seule contrainte qui s’applique sur le réseau qui dessert le sud de l’île : Sophie Person a voyagé sur la ligne entre Saint-Louis et Saint-Pierre. Réunion la 1ere.

Les Français pourront donc partir en vacances en France cet été, malgré le Covid-19

C'est la bonne nouvelle annoncée jeudi 14 mai par le gouvernement, des vacances dans l’Hexagone et en outre-mer. Une annonce qui n’est pas passée inaperçue du côté des Antilles, les comités locaux du tourisme ont annoncé dès jeudi le lancement d’une vaste campagne de promotion ! François Baltus-Languedoc est le directeur du Comité Martiniquais du Tourisme. Il est au micro de Fabrice Defrémont de Martinique la 1ere.

Réouverture d'un marché, place des cocotiers à Nouméa

En Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, sur la place des cocotiers, la principale place de la ville, les exposants du marché ont accueilli les visiteurs ce jeudi 14 mai, jusque tard dans la soirée. Une réouverture très encadrée. Reportage Alix Madec de Nouvelle-Calédonie la 1ere.

Déconfinement progressif en Polynésie française

On reste dans le Pacifique, en Polynésie, Le "déconfinement progressif" se poursuit en Polynésie, et notamment à Tahiti et Moorea, où les bars et les boîtes de nuit vont pouvoir enfin accueillir leur clientèle. Mais bien sûr, à certaines conditions, des conditions qui laissent quelque peu perplexe.

Stéphane Gay est propriétaire de deux bars-restaurants et d’un night-club. Il répond à Maruki Duri de Polynésie la 1ere .