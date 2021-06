Le flop des autotests Covid-19 en pharmacie : "Sur le mois de juin, on en a vendu quatre boîtes"

Cela devait être un outil de plus dans la stratégie de lutte contre le Covid-19, et pourtant les autotests de dépistage font un flop. À la fois dans les lycées, où beaucoup de ceux promis par le ministère de l’Éducation nationale ne sont jamais arrivés, et également en pharmacie.

Selon les derniers chiffres consultés par franceinfo, en trois mois, seulement 400 000 boîtes de cinq autotests ont été vendues… Alors que que dans le même temps, il s’est pratiqué dans les pharmacies seize fois plus de tests antigéniques.

Ainsi, dans cette officine de Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, Agnès Buyck a fini par retirer les autotests du comptoir de sa pharmacie, où ils étaient bien en évidence. "Au début, j'en avais commandé une vingtaine et j'ai mis un mois et demi à les vendre", indique-t-elle.

"Maintenant, je ne stocke plus et je fais au fur et à mesure des demandes, c'est-à-dire une ou deux boîtes à la fois. Sur le mois de juin, en a vendu quatre boîtes de tests..." Agnès Buyck, pharmacienne à franceinfo

Dans le même temps la pharmacie a réalisé 600 tests antigéniques, sous une tente devant l’officine. Pourquoi ce flop ? D’abord parce qu’il faut réaliser soi-même l’autotest au moyen d’un écouvillon, de quoi décourager beaucoup de clients. Agnès Buyck dissuade aussi des clients : les autotests ne sont pas prévus pour les enfants, les cas contacts, les personnes qui ont des symptômes…

Remboursés seulement dans certains cas

"Les autres demandes, hors personnes symptomatiques, sont des personnes qui veulent se tester parce qu'ils ont une soirée ou parce qu'ils vont voir leur grand-mère. Or ce n'est pas non plus l'idée de l'autotest, qui est fait pour un usage régulier, pour un dépistage régulier. On oriente donc plutôt ces personnes-là vers un test antigénique." Et puis l’autotest coûte 5,20 euros, remboursé dans seulement certains cas tandis que les tests PCR et antigéniques sont, eux, entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Pourquoi payer quand cela peut ne rien vous coûter ?