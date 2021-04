Covid-19 : les autotests sont disponibles en pharmacie

C'est la nouvelle arme dans la bataille du dépistage du coronavirus, à faire chez soi et sans l'aide d'un professionnel de santé : les autotests arrivent dans les pharmacies. En vente pour la somme de six euros, ils se présentent sous la forme d'un kit. "Ça fait pleurer, c'est bon signe", ironise un pharmacien interrogé par une équipe de France 2, en essayant un autotest. Pour identifier le virus, un réactif agit et donne le résultat en 15 minutes. S'il est positif, il faudra le compléter par un test PCR ou antigénique.

Qui peut s'en servir ?

Vendus sans ordonnance, ces tests ne sont toutefois pas recommandés pour tout le monde. Leur usage est réservé à l'enfant de plus de 15 ans et aux adultes. Par ailleurs, inutile de les acheter si l'on présente des symptômes ; un test PCR est alors recommandé. Concernant leur fiabilité, l'épidémiologiste Pascal Crépey estime que "ces autotests ne vont être capables de détecter une personne positive que dans un cas sur deux". Cette semaine, un million d'autotests devraient être disponibles en France.