DIRECT. Covid-19 : suppression de jauges, organisation des concerts et festivals... Plusieurs restrictions levées aujourd'hui en France

Ce qu'il faut savoir

Une quatrième et dernière étape dans le calendrier du déconfinement. La France lève de nouvelles restrictions liées à l'épidémie de Covid-19, mercredi 30 juin, avec notamment la suppression des jauges dans les établissements recevant du public tels que les restaurants, les commerces, les cinémas ou encore les salles de sport. Une jauge de 75% est toutefois maintenue pour les concerts et festivals debout organisés en intérieur, et un pass sanitaire sera demandé pour tout événement accueillant plus de 1 000 spectateurs, en extérieur ou en salle. Suivez notre direct.

Le port du masque reste obligatoire sans pass sanitaire. Pour les événements rassemblant moins de 1 000 personnes, "sans pass sanitaire obligatoire", l'obligation du port du masque reste en vigueur, précise le gouvernement. Le port du masque reste recommandé pour des événements où l'entrée est conditionnée à la présentation d'un pass sanitaire, car ils réuniront plus de 1 000 personnes.

La moitié de la population française a reçu une première dose de vaccin. Au total, 33,5 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, et 22,8 millions, soit 32,4% de la population, sont totalement vaccinées.

La décrue se poursuit à l'hôpital. Les autorités sanitaires ont recensé 8 627 malades mardi, dont 134 nouveaux patients en 24 heures. Une semaine plus tôt, les hôpitaux français comptaient 10 046 malades du Covid-19. Même décrue dans les services de réanimation, avec 1 250 patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 mardi, dont 29 nouvelles admissions en un jour.

Le variant Delta progresse. Le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde, représente désormais environ "20% des nouveaux diagnostics" en France et "devient progressivement dominant", a déclaré mardi sur franceinfo le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Ça ne fait pas augmenter le nombre de cas, mais il devient progressivement dominant, ce qu'il fait d'ailleurs dans tous les pays du monde puisqu'il est plus contagieux", a-t-il développé.