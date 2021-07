Le directeur général de l'Agence régionale de santé d’Île-de-France a demandé à être déchargé de ses fonctions

Aurélien Rousseau, le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a demandé à être déchargé de ses fonctions. En poste depuis trois ans, dont et un an et demi de crise sanitaire, il confirme à franceinfo sa volonté de partir. "Je dois reprendre un peu mon souffle, dit-il, Après des mois d'une intensité inouïe qui m'ont mis à rude épreuve".

Le gouvernement décidera de la date de son départ en conseil des ministres "à la fin du mois, si d'ici là tout ne vire pas au rouge", précise Aurélien Rousseau à franceinfo. "C'est aussi l'épidémie qui fixe ses exigences."

Aurélien Rousseau devrait réintégrer le Conseil d'Etat

"Il n'y a pas de mon côté de compte à rebours. Le seul compte à rebours c'est celui pour vacciner et se battre contre les variants", poursuit-il. "L'agence (régionale de santé) est solide sur ses appuis. Les équipes font un travail exceptionnel et il n'y a d'engagement que collectif", insiste Aurélien Rousseau. L'actuel directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France devrait réintégrer le Conseil d'Etat une fois déchargé de ses fonctions.