Covid-19 : la France compte moins de 1 000 malades en réanimation, une première depuis septembre

Une bonne nouvelle, alors que la crainte d'une quatrième vague se précise. Le nombre de patients atteints du Covid-19 en services de soins critiques continue de diminuer et est repassé sous la barre des 1 000, pour la première fois depuis septembre, selon les données de Santé publique France (SPF) publiés mercredi 7 juillet. L'agence sanitaire dénombre 997 de ces cas graves à l'hôpital, contre 1 032 la veille et plus de 2 500 un mois plus tôt. Il faut remonter au 23 septembre 2020 pour trouver un nombre aussi bas.

L'évolution du nombre de patients en réanimation pour cause de Covid-19. (FRANCEINFO)

Au total, 7 539 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19, un nombre qui baisse depuis deux mois. En 24 heures, 140 malades du Covid sont entrés à l'hôpital et 30 ont été admis en soins critiques. Santé publique France a fait état par ailleurs de 28 personnes mortes du Covid-19 à l'hôpital dans les dernières 24 heures.

Mais si les chiffres de l'hôpital continuent de baisser, le nombre de cas, lui, a tendance à réaugmenter ces derniers jours, ce qui est attribué au variant Delta, plus contagieux. Le gouvernement compte d'ailleurs prendre de nouvelles mesures la semaine prochaine pour éviter qu'"une quatrième vague rapide" liée au variant Delta n'empêche la sortie de crise espérée, a expliqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mercredi, après le Conseil des ministres.