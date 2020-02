Le Covid-19 se répand progressivement dans le monde, un ministre malade

Un millier de vacanciers est cloîtré dans un hôtel de Tenerife (Espagne) mardi 25 février. Un Italien suspecté d'être porteur du Covid-19 y a séjourné. Le lieu est bouclé par la police et transformé en zone de quarantaine. Un autre hôtel a également été placé en quarantaine à Innsbruck, en Autriche, où est passé un couple italien venu de Lombardie. Parmi les plus touchés en dehors de Chine, l'Iran fait état de 95 cas avérés et 16 morts. Le vice-ministre iranien de la Santé est lui-même infecté. Il a publié une vidéo dans laquelle il se montre optimiste.

La pandémie guette

En Corée du Sud, il faut attendre de longues heures pour acheter un masque, alors que le nombre d'infections pulmonaires a explosé. Le pays compte 977 cas de coronavirus et 10 décès. Au total, une trentaine de pays est désormais touchée. L'OMS évoque un risque de pandémie mondiale.

