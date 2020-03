Le Covid-19 concentre l'attention d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron devait se rendre au dîner du Crif (Conseil représentation des institutions juives de France) mardi 3 mars, mais n'ira pas. Il a annulé également un déplacement à propos du séparatisme islamiste et un autre, mercredi, sur le patrimoine dans le Gers. Le chef de l'État ne veut pas donner l'impression de parler château fort et vieilles pierres avec Stéphane Bern alors que l'épidémie de Covid-19 prend de l'ampleur. À la place, il rendra visite à des personnels hospitaliers et auprès d'un certain nombre de Français.

Capitaine Macron

Emmanuel Macron veut montrer qu'il est à la barre dans cette tempête, qu'il prend la situation au sérieux au moment où l'UE a relevé le risque épidémiologique de modéré à fort et que des dizaines de manifestations sont annulées, analyse lundi soir Thierry Curtet, journaliste du service politique de France Télévisions.