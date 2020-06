Le Conseil constitutionnel valide le délit de violation du confinement

Ce délit prévoit qu'une personne verbalisée à plus de trois reprises pour violation du confinement dans un délai de 30 jours est passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Le Conseil constitutionnel à Paris, le 1er juin 2020. (MARTIN NODA / HANS LUCAS / AFP)