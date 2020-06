Le brief éco. Hauts-de-France : patrons et dirigeants économiques font front commun pour sortir de la crise

Parmi les signataires, Alain Griset président de l'Union des entreprises de proximité. Février 2020. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Dans une tribune signée en commun et publiée ce matin par La Voix du Nord et Le Courrier Picard, plus de 70 patrons et dirigeants économiques de la région Hauts-de-France font des propositions pour l’après-crise. L’initiative est originale dans la mesure où elle émane d’un ensemble de patrons d’une même région. Jusqu’à présent, nous avons vu les entreprises se mobiliser plutôt par secteurs ou branches d’activité. Cette fois, c’est vraiment un bloc régional qui veut faire front face à la crise. Des patrons rejoints par des associatifs et des partenaires sociaux.

Propositions

Ces responsables économiques des Hauts-de-France ne réclament pas de plan d’aide ou de soutien. Ils ne demandent pas l’aumône mais disent simplement : les solutions d’après-crise, nous les avons déjà à travers un plan d’action mis en place depuis plusieurs années. Il s’agit donc d’amplifier, d’accélérer, le processus à travers un engagement massif d’investissements publics et privés, sous différentes formes dont certaines restent à créer. C’est un appel à l’initiative plutôt qu’à des aides publiques de courte durée.

Plan d’action

Il s’agit d’un programme de développement basé sur la troisième révolution industrielle à travers les nouvelles technologies (numériques et environnementales). Les Hauts-de-France y travaillent depuis huit ans, notamment avec l’économiste américain Jérémy Rifkin. La région se présente comme pionnière de ce mouvement en France. Grâce à cette démarche intitulée "Rev3", pour "3e révolution industrielle", 1 000 projets ont déjà abouti, de nouveaux sont en train de voir le jour, entre autres autour de l’imprimerie 3D qui est en plein essor.

De l'industrie à la PME

Parmi les signataires, on trouve les grands noms de l’industrie nordiste – de Christophe Bonduelle, des conserves de légumes éponymes, à Pierre Coursières, de la Librairie Le Furet du Nord –, en passant par les dirigeants de PME, PMI, ETI, jeunes pousses, Chambres de Commerce, Chambres d’Agriculture et des Métiers de l’Artisanat. Figurent dans cette tribune uniquement les chefs d’entreprises qui ont leur siège et leurs centres de décision dans la région. Il ne s’agit pas de faire de la communication sur le dos de la crise mais vraiment de mobiliser les énergies réelles sur le terrain.