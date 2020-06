"L’après confinement ressemble terriblement à l’avant, mais en pire. Les premières mesures concernent l’économie, ce qui est normal, sauf que les aides sont concentrées sur les industries les plus polluantes. On devrait changer radicalement notre rapport à l’économie et à la production", commente Aymeric Caron, journaliste et essayiste, sur franceinfo lundi 22 juin. "Les utopistes, ce ne sont pas les adeptes de la décroissance, ce sont ceux qui continuent d'imaginer un système capitaliste sauvage".

Des virus enfouies pourraient surgir

60% des infections apparues entre 1980 et 2013 sont d’origine animale. Ce sont les zoonoses. La destruction de l’habitat naturel des animaux est dangereuse. Cela crée une proximité entre l’homme et la faune sauvage. Dans le forêts de Malaisie, 48 nouveaux virus ont été recensés. Le permafrost, couche géologique de glace qui recouvre 25% de la planète, fond et pourrait relâcher de redoutables bactéries. Des chercheurs ont identifié deux virus piégés dans la glace depuis plus de 30 000 ans.

"Les épidémies ont débuté au néolithique quand l’homme a commencé à faire de l’élevage, à vivre près des animaux", souligne l'auteur du livre La revanche de la nature.