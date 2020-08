Anakinra : ce médicament est-il une vrai bonne nouvelle contre le coronavirus ?

Le médecin Jean-Jacques Mourad (hôpital Saint-Joseph à Paris) était en direct lundi 24 août pour parler de l’anakinra, médicament prometteur selon certains scientifiques, contre la Covid-19. "C’est un anti-inflammatoire plus sophistiqué que ceux qu’utilise la population, explique le médecin. Il cible la protéine qui s’élève très rapidement au moment de la réaction au virus. On sait que ce qui fait la gravité du Covid, c’est cette réaction exacerbée de lutte contre le virus."

"Un certain recul sur les résultats"

Faut-il craindre un faux espoir ? "C’est toujours risqué de médiatiser les avancées thérapeutiques, ajoute Jean-Jacques Mourad. On a aujourd’hui un certain recul, plusieurs collègues en France et en Europe ont aussi obtenu des résultats positifs. On a donc du recul sur l’efficacité de cette molécule. Nos preuves sont convergentes et font naître un espoir pour les patients qui arrivent à l’hôpital."





Le JT

Les autres sujets du JT