La chanteuse Zaz, non-vaccinée contre le Covid-19, contrainte d'annuler sa tournée au Québec

La chanteuse Zaz annule ses concerts prévus en septembre au Québec "en raison des mesures sanitaires toujours en application au Canada", a-t-elle annoncé vendredi 9 septembre, sur les réseaux sociaux. Faute de schéma vaccinal complet contre le Covid-19, l'interprète de Je Veux ne peut entrer sur le territoire québécois.

"J'ai fait le choix de ne pas me faire vacciner", explique la chanteuse. "Je suis quelqu'un d'intègre, je ne peux pas être qui je suis et chanter ce que je chante si je fais l'inverse de ce que mon corps, mon cœur et mon âme ressentent", justifie-t-elle. Elle devait se produire entre le 23 et le 29 septembre à Saguenay, Québec, Montréal et Trois-Rivières, dans le cadre de la tournée de son cinquième album, Isa, sorti en octobre 2021.

Dans son message, Zaz précise avoir contracté le Covid-19 "plusieurs fois", et qu'elle avait jusqu'ici "réussi à faire l'ensemble des dates depuis mars dernier à l’international en montrant patte blanche (test PCR à répétition et isolement)". "C'est très dur pour moi et nous avons fait tous les efforts possibles pour obtenir l'autorisation d'entrée dans votre pays si proche du nôtre", ajoute-t-elle. La chanteuse assure travailler pour des dates de report en septembre 2023.