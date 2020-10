La Banque mondiale dégage 12 milliards de dollars pour fournir des vaccins aux pays pauvres

La course aux vaccins contre le Covid-19 s'accélère. Et la Banque mondiale a annoncé, mardi 13 octobre, l'approbation d'un plan d'aide de 12 milliards de dollars (10,2 milliards d'euros) pour garantir aux pays en développement l'accès rapide aux vaccins quand ils seront disponibles.

L'institution de Washington précise dans un communiqué que cette enveloppe servira à "financer l'achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements Covid-19 pour leurs citoyens". Selon elle, cela pourrait permettre de vacciner "jusqu'à un milliard de personnes".

Cette annonce, faite en marge des réunions d'automne de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, intervient alors que deux essais cliniques ont été suspendus en 24 heures : ceux de Johnson & Johnson et d'Eli Lilly.

"Signal à l'industrie de la recherche et pharmaceutique"

La Banque mondiale compte, avec cette annonce, envoyer "le signal à l'industrie de la recherche et pharmaceutique que les citoyens des pays en développement doivent également avoir accès à des vaccins Covid-19 sûrs et efficaces". Elle apportera en outre un soutien technique pour préparer les pays au déploiement de vaccins à grande échelle, en coordination avec les partenaires internationaux.

"L'accès à des vaccins sûrs et efficaces et à des systèmes de distribution renforcés est essentiel pour modifier le cours de la pandémie et aider les pays confrontés à un impact économique et budgétaire catastrophique à progresser vers une reprise résiliente", a insisté David Malpass, le président de la Banque mondiale cité dans le communiqué.