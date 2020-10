DIRECT. Covid-19 : les pays européens durcissent les mesures pour tenter de freiner la pandémie

Ce qu'il faut savoir

Face à une résurgence inquiétante de la pandémie de Covid-19, les pays européens durcissent les mesures pour tenter d'en limiter la progression et éviter un confinement dévastateur pour l'économie. Aux Pays-Bas, un "confinement partiel" a été décidé à partir de mercredi 14 octobre. Cela comprend la fermeture des bars et des restaurants. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé, lundi, fermer les pubs à Liverpool et réactiver trois hôpitaux de campagne mis en place au printemps. Emmanuel Macron doit s'exprimer mercredi soir lors d'une interview sur France 2 et TF1. Suivez la situation dans notre direct.

Durcissement des mesures dans certains pays européens. Un "confinement partiel" est entré en vigueur mercredi aux Pays-Bas. comprend la fermeture des bars et des restaurants. En Italie, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de restrictions. Le décret interdit, pour trente jours, aux bars et restaurants de servir des clients non assis après 21h00. Il bannit aussi les fêtes et célébrations à l'extérieur comme dans les lieux fermés et limite à six le nombre d'invités à domicile. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé, dès lundi, fermer les pubs à Liverpool et réactiver trois hôpitaux de campagne mis en place au printemps.

La pression hospitalière s'accentue en France. Le pays a enregistré 87 nouveaux morts en 24 heures, selon les chiffres publiés mardi. une nouvelle hausse des hospitalisations en réanimation a été enregistré au cours des dernières 24 heures. Leur nombre s'élève désormais à 1 633, soit 94 de plus que la veille. Les nouvelles admissions en réanimation ont également augmenté, avec 226 patients admis mardi.

Lente amélioration de la situation en Guadeloupe. En zone d'alerte maximale face au Covid-19, la Guadeloupe a recensé 15 morts liées ce virus en une semaine mais la situation est en "lente" amélioration, ont indiqué mardi la préfecture et l'ARS en appellant à "maintenir la vigilance".

Plus de nouveaux 10 000 cas au Brésil en 24 heures. Le Brésil a fait état, mardi, de 10 220 cas supplémentaires de contamination au Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Plus de 5,1 millions de cas ont été répertoriés dans le pays depuis le début de l'épidémie. Les autorités sanitaires ont également fait état de 309 décès supplémentaires, pour un total de 150 998 morts.