L'Eurozapping : glissement de terrain spectaculaire en Norvège

En Norvège, un glissement de terrain spectaculaire. Huit maisons ont été littéralement englouties par la mer. Sur 600 mètres, la terre s'est effondrée provoquant une énorme coulée. Pendant plusieurs heures, le sol est resté instable. "Il y a eu des moments difficiles pour les secours", explique un édile. Heureusement, la plupart des maisons étaient des résidences secondaires et étaient inoccupées.

L'Espagne rouvre ses frontières

En Arménie, l'épidémie de coronavirus explose. Depuis quelques jours, les hôpitaux sont débordés. Il y a officiellement 11 000 cas et 176 décès mais il pourrait y avoir deux fois plus de contaminés. Le Premier ministre, lui aussi atteint, a alerté par visio-conférence. Dès début mai, le pays avait rouvert ses cafés. Il pourrait reconfiner. Enfin en Espagne, les frontières rouvrent le 1er juillet. Bonne nouvelle pour les vacanciers qui n'auront plus à faire face aux contrôles douaniers. L’Espagne attend les touristes à bras ouverts.

