Norvège : le Preikestolen, cette falaise de 600 m de haut, continue de fasciner les touristes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Ces escaliers taillés dans la roche, il les parcourt pratiquement chaque jour. Tis est guide sur le sentier le plus emprunté de Norvège. Il est à peine 11 heures, c’est déjà l’heure de pointe. Des sentiers construits par des sherpas venus spécialement du Népal. Un travail essentiel qui permet de ne pas abîmer davantage un site marqué par une très forte fréquentation touristique. Chaque matin, Tis fait le décompte des nouvelles tentes. Selon lui, les lois doivent évoluer.

Un seul accident répertorié

Une heure à longer les eaux du fjord de Lysen et ses parois à pic, pour enfin la découvrir : la falaise la plus célèbre de Norvège, le Preikestolen, à 604 m au-dessus du niveau de la mer. Au bord du rocher, on vient du bout du monde pour affronter sa peur du vide. Il n’y a ni barrière ni interdiction. À ce jour, un seul accident a été répertorié. L’inquiétude, à l’heure actuelle, concerne une faille de plusieurs mètres. Si le Preikestolen est insensible à la horde de touristes, les fjords, eux, sont plus fragiles.

Le JT

Les autres sujets du JT