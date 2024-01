L'épidémie de Covid-19 a durablement transformé les pratiques numériques, selon l'Insee

Une partie des plus de 45 ans se sont, par exemple, exercés à l'envoi de mails et aux appels en visio.

L'épidémie de Covid-19 a durablement transformé les pratiques numériques en France, démontre l'Insee dans une étude publiée jeudi 11 janvier. L'Insee explique ainsi qu'entre "2019 et 2021, certaines pratiques numériques ont connu un essor rapide à la suite des mesures de restrictions adoptées durant la crise sanitaire".

L'institut évoque, par exemple, le bond de la communication en ligne "en particulier l'usage des mails par les personnes âgées". En 2021, près de 8 Français sur 10 (79%) ont envoyé des mails au cours des trois mois précédant l'enquête, "contre 73% en 2019". Cette augmentation est davantage visible chez "les plus de 45 ans". Par exemple, depuis 2021 "plus d'un tiers des personnes de 75 ans ou plus envoient et reçoivent des mails, contre un quart en 2019". L'étude note par ailleurs que "la proportion de personnes passant des appels audio ou vidéo par Internet" et celle des personnes "utilisant une messagerie instantanée a fortement augmenté" durant cette période, passant toutes les deux de 44% à 59%.

Essor de l'E-learning

Les pratiques de formation en ligne ont également connu une hausse notable depuis le début de la crise sanitaire, et notamment chez les plus jeunes. Cela s'explique en partie par la diffusion en ligne des cours durant les confinements. Selon l'Insee, la proportion des 15-24 ans à avoir suivi des cours en ligne dans les trois derniers mois est passée de 18% en 2019 à 54% en 2021, avant de redescendre à 36% en 2022 et 31% en 2023. Mais les plus jeunes ne sont pas les seuls à avoir bénéficié des cours en ligne : en 2023, "13% des 25-59 ans et 3% des 60 ans ou plus suivent des cours en ligne".

Autre enseignement tiré de cette étude, l'intensification du e-commerce. La part des Français ayant effectué des achats en ligne au cours des trois mois précédant l'enquête est ainsi passée de 40% en 2013 à 60% en 2023, avec une accélération toute particulière lors des confinements. Cette "pratique était déjà bien implantée chez les plus jeunes et les catégories sociales aisées". Entre 2019 et 2023, la part des 15-44 ans qui ont effectué un achat en ligne au cours des trois mois précédant l'enquête est ainsi passée d'un peu moins de 70% à un peu moins de 80%, contre 10% et 15% des 75 ans ou plus en 2019 et 2023.

Vêtements, chaussures et accessoires en tête des ventes en ligne

Mais les principaux nouveaux acheteurs pendant la crise sanitaire étaient surtout les Français âgés de 45 à 59 ans et les personnes aux revenus médians. Ainsi, "en 2021, 69% des 45-59 ans ont acheté en ligne au cours des trois mois précédant l'enquête, contre 57% en 2019". Une fois les restrictions de déplacements levées et la réouverture des commerces, ces nouveaux acheteurs se sont ensuite détournés du e-commerce (65% des 45-59 ans en 2023). Parmi les achats les plus réalisés en ligne, on retrouve notamment les vêtements, les chaussures, les accessoires commandés par 39% des Français au cours des trois mois précédant l'enquête en 2023. Viennent ensuite les achats de musique, de films ou de séries (24%).

Cette enquête auprès des ménages sur les technologies de l'information et de la communication est collectée tous les ans durant la même période, à savoir au printemps, entre début avril et mi-juin. Chaque année, entre 14 000 et 17 000 personnes âgées de 15 ans ou plus répondent à cette étude. L'Insee précise ne pas avoir réalisé d'enquête en 2020 "du fait de la pandémie".