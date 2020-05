Kenya : l’invention d’un enfant de 9 ans pour lutter contre le coronavirus

En Afrique, plus de 37 500 malades sont hospitalisés du Covid-19. Un jeune kenyan de 9 ans est un inventeur en herbe. Il a été sensibilisé au mode de transmission du Covid-19 et a fabriqué une machine pour se laver les mains en actionnant uniquement les pédales.

"Il va nous aider à prévenir la propagation du coronavirus"

"Mon père est allé au travail et quand il est revenu, il a découvert que j’avais fabriqué cette structure où on utilise seulement les jambes pour faire couler l’eau et le savon sans y toucher. Quand il a vu ça il a décidé de m’aider à la finir", explique le garçon, Steve Wamukota. Aujourd’hui, tous profitent de l’invention de Steve et il est devenu la fierté de son village. Léonard Makasi Wakesa, ancien du village n’en croit pas ses yeux : "Quand on m’a proposé d’aller voir, j’ai réalisé ce que Steve avait fait était merveilleux et qu’il nous aiderait à prévenir la propagation du coronavirus". Preuve qu’il n’y a pas d’âge pour avoir de bonnes idées.