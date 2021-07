JO de Tokyo : le CIO les maintient, malgré le Covid-19 et l'opposition des habitants

Les habitants de Tokyo s'inquiètent de la 5e vague en train d'arriver sur le Japon. Depuis dix jours, le nombre de cas de Covid-19 ne cesse d'augmenter. Il faut ajouter à cela le spectre du variant Delta, qui est beaucoup plus contagieux. Les habitants de la capitale sont toujours opposés aux Jeux olympiques. 60% voudraient les voir annuler à 21 jours de la cérémonie d'ouverture.

Pas de spectateurs ?

Les autorités japonaises se demandent s'il ne faut pas rétablir un état d'urgence sanitaire alors que la ville est déjà au niveau le plus élevé. Pour le Comité international olympique (CIO), cela n'entraînerait pas une annulation des JO, mais des conditions sanitaires encore plus strictes pour les sportifs et pour les spectateurs. Ils pourraient ne pas y en avoir.