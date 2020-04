"Je suis effondré quand je vois les statistiques" : la Louisiane, l'autre foyer du coronavirus aux États-Unis

Plus de 215 000 cas ont déjà été recensés aux États-Unis, où la maladie progresse le plus vite au monde. New York est la ville la plus touchée, mais l'inquiétude monte aussi à Detroit dans le Michigan, et à la Nouvelle-Orléans en Louisiane.

Des agents de la "Louisiana National Guard" effectuent des tests de dépistage au Covid-19 au Burton Coliseum, à Lake Charles, en Louisiane, le 26 mars 2020. (MATT HECHT/US AIR / MAXPPP)