Jardin. Plants de tomates, faites les bons choix !

'Green Zebra', fameuse variété ancienne à chair bien juteuse et douce. Excellente en salade. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

La tomate est le deuxième légume le plus consommé en France derrière la pomme de terre. Chaque Français en consomme environ 14 kg par an !

Le marché de la tomate, c’est une espèce de grand bazar. On y trouve des tomates industrielles totalement insipides et des tomates charnues, juteuses goûteuses, que l’on peut facilement cultiver chez soi en pleine terre ou en pot.

Les tomates-cerises peuvent aussi se décliner en forme de... poire ! (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Cerise ou cocktail ?

En cette période de confinement, le premier achat de ceux qui se lancent dans un petit potager, c’est généralement un pied de tomate-cerise. Il faut dire que la tomate-cerise pousse vite, elle donne beaucoup de fruits, et c’est - de loin - la préférée des gamins.

On parle aussi de la tomate-cocktail, mais quelle est la différence entre la cerise et la cocktail ? Les explications de l'expert de la tomate, co-créateur de l'Association des Tomatophiles, Bruno Fournier :

"Il y a une petite différence. La tomate-cerise, c'est une tomate dont la taille varie entre celle d'un petit pois et celle d'une cerise. La tomate-cocktail mesure environ 1 cm de plus en diamètre. Elle va très bien sur une brochette. On l'enfile, sans avoir besoin de la couper.

Une nouvelle tendance se dessine, celle des tomates-crackers qui font fureur aux États-Unis. Leur diamètre est de 5 cm et elles remplacent de plus en plus souvent les autres fruits dans les saladiers que l'on trouve sur les bureaux d'accueil des entreprises."

Quelques-unes des 750 variétés cultivées au Conservatoire de la tomate, à la Bourdaisière, en Touraine. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Attention aux contrefaçons !

Voilà quelques années, il a fallu faire un peu le ménage dans le monde de la tomate et rendre leur véritable identité à la 'Noire de Crimée', la 'Green Zebra', la 'Rose de Berne', des variétés anciennes, créées avant 1994.

Quand vous achetez vos plants de tomates en direct ou sur internet, soyez attentifs au descriptif, car il existe désormais une segmentation. La tomate peut être de type grappe, longue, aumônière, cerise, cocktail mais également de type cœur. Et une tomate de type cœur n’a souvent rien à voir avec la vraie, la seule 'Cœur de Bœuf' dont chaque fruit pèse 500 à 600 grammes.

Voici comment repérer une contrefaçon de la 'Cœur de bœuf' : "Quand on coupe une vraie tomate 'Cœur de Bœuf' dans le sens vertical, on peut voir qu'elle est entièrement garnie de chair, elle ne comporte pas d'alvéole et pratiquement aucune graine. Dans une copie, une contrefaçon de 'Cœur de bœuf', vous allez trouver des alvéoles et des graines ; le fruit n'est pas complet."

Où trouver des bons plants ?

Épluchez les étiquettes, renseignez-vous, posez des questions au moment de choisir vos plants de tomates. Il serait dommage de cultiver des variétés décevantes.

Pour trouver des producteurs qui vendent en drive, expédient graines et plants, ou peuvent peut-être vous livrer à domicile, consultez la carte de France interactive des pépiniéristes et producteurs sur hortus-focus.fr.

Un potager peut être petit et très productif. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Bonnes feuilles pour jardiniers / potagéristes débutants

- Guide du potager ultra-simple de Jean-Michel Groult. Pour connaître les bases d'un petit potager et 35 fiches légumes claires et bien illustrées. Éd. Ulmer, 16,90 euros.

- Potager urbain de Nicolas Bel. Pour apprivoiser les modes de culture des plus simples (pots, carrés surélevés) aux plus insolites (bottes de paille). Hachette, 24,90 euros.

- Le potager d'Olivier d'Olivier Puech. Pour un passionnant partage d'apprentissages autour des grands principes du jardinage bio. Vous pouvez aussi suivre l'auteur sur sa chaîne Youtube, Le potager d'Olivier. Terre vivante, 25 euros.

- Le potager des plantes insolites de Lucas Heitz. Insolites ne signifie pas compliqués. Tomate litchi, haricot-kilomètre, concombre des Andes, verveine des Aztèques... se cultivent facilement dans nos potagers, grands ou petits. Éd. Ideo, 17 euros.