Japon : rencontres inédites dans un aquarium

Rendez-vous au sein de l’aquarium Sea Paradise, à Yokohama, au Japon. Dans ce lieu fermé au public à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, la direction a autorisé les manchots à se balader. L’occasion pour eux de faire un peu d’exercice et de combler l’ennui, mais, surtout, de rencontrer d’autres pensionnaires. Les gardiens de l’aquarium les ont filmés et ont partagé les images sur les réseaux sociaux.

Mettre fin à la frustration

"Je pense que beaucoup de personnes accumulent aujourd’hui de la frustration du fait de ne pas pouvoir sortir à cause du Covid-19, explique Nagomi Sato, l’une des gardiennes. C’est donc avec l’envie de leur apporter un peu de réconfort et d’atténuer ce stress que nous diffusons des vidéos de nos animaux". La loutre aussi a pu se balader. Elle a fait connaissance avec un béluga.