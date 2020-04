Italie : plusieurs villes reprennent vie

Acheter un livre ou des lunettes, les habitants de Fondi (Italie) n'en avaient plus le droit depuis 40 jours. La ville était placée en zone rouge jusqu'au lundi 13 avril. 84 personnes sont mortes en un mois. Mais les autorités ont misé sur la relance de l'activité de manière encadrée pour ne pas faire bondir le nombre de personnes contaminées.



"Je ne me sens pas tranquille "

Dans une boutique de vêtements pour enfants, pour la première fois depuis début mars, la gérante peut accueillir des clients. Mais rien n'est plus comme avant. Il y a désormais des protections obligatoires comme des gants et du gel désinfectant. Il est également interdit de toucher les vêtements. Une seule personne à la fois peut pénétrer dans la boutique. C'est le retour des achats, mais sans le plaisir. "Je ne me sens pas tranquille", confie une habitante. Fondi n'a pas définitivement vaincu la maladie.

