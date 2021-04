Italie : des trains à grande vitesse "Covid-free" sont expérimentés dans le pays

L'Italie expérimente, sur la ligne Rome-Milan, des trains à grande vitesse "Covid-free". Les voyageurs, conducteurs et contrôleurs, même vaccinés contre le coronavirus, doivent présenter un test négatif, PCR ou antigénique, de moins de 48 heures avant de monter à bord. Et il est même possible de se faire tester juste avant le départ du train.

Rassurer les usagers



La mesure est appréciée par les voyageurs. "J'ai fait le test ici, à la gare, une heure avant le départ de mon train. Le départ était à 18 heures", confie Elisa Di Bari, étudiante. "J'avais déjà fait un voyage similaire, 'Covid-free', mais en avion, avec Alitalia en juin dernier. Avec ce système, vous pouvez voyager plus sereinement", affirme, de son côté, Marzia Ferrari, architecte. En effet, l'objectif de la mesure est, avant tout, de rassurer les usagers. En cas de résultat positif, la compagnie ferroviaire s'engage à rembourser intégralement le billet. L'expérience pourrait être étendue à tout le pays.