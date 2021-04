Italie : sur la ligne Rome-Milan, un test antigénique obligatoire

En Italie, sur la ligne Rome-Milan : les premiers trains garantis sans Covid-19. Pour tenir cette promesse, des tentes où sont réalisés des tests antigéniques, ont été installées devant la gare. Avec les résultats en vingt minutes, les voyageurs savent s'ils peuvent ou non embarquer. Une offre intéressante. "Ça me donne la possibilité de recommencer à voyager, en liberté et en sécurité. C'est très bien organisé et la communication est efficace", explique un voyageur prêt à monter dans le train.

Un dispositif bientôt élargi

Pour l'heure, seule cette ligne est concernée. Mais les autorités italiennes veulent rapidement élargir ce dispositif à toutes ses lignes de train à grande vitesse. Double objectif : rassurer les habitués et aussi se préparer à l'arrivée des touristes pour l'été. "Progressivement, nous allons augmenter ce type d'offre sur d'autres lignes, sur des destinations plus touristiques et notamment sur le sud de l'Italie", détaille Gianfranco Battisti, directeur général des chemins de fer italiens. Si un passager se découvre positif sur l'un de ces contrôles, la compagnie lui rembourse son billet de train.