Italie : comment ouvrir les plages pendant l'épidémie ?

L'Italie réfléchit à son déconfinement. Dans certaines régions du premier foyer européen de coronavirus Covid-19, la vie est à l'arrêt depuis deux mois. Dimanche 26 avril, les autorités doivent annoncer des pistes pour amorcer la réouverture du pays. Parmi elles, les conditions de réouvertures des plages, alors que la saison estivale se rapproche. "Ce sera un été très particulier que cet été 2020", commente le journaliste Alban Mikoczy, en direct de Rome (Italie).

"Il y aura des aménagements"

"C'est la foire à l'invention en ce moment en Italie. Il y a des inventeurs qui réfléchissent à des dômes en plexiglas, d'autres à des dômes en bambou, qui vous permettraient de rester avec votre famille isolée des autres gens. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des aménagements et un nombre limité de personnes. Un certain nombre de responsables de régions méridionales veulent, par exemple, interdire l'accès des plages aux gens du nord", poursuit le correspondant.

Le JT

Les autres sujets du JT