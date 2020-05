Israël : le pays est déjà largement déconfiné

Israël n'a pas été sévèrement frappé par l'épidémie de coronavirus. Alors, si des mesures de confinement avaient été prises, elles ont été rapidement allégées pour soutenir l'économie du pays. De nombreux Français vivent dans l'État hébreu. C'est le cas d'un couple de sexagénaires arrivé depuis trois semaines, bénéficiant de la Loi du retour qui permet à tous les juifs du monde de venir s'installer dans le pays.

Port du masque obligatoire dans les marchés

Après une quarantaine de deux semaines, le couple qui a quitté la région parisienne peut à nouveau sortir. À l'entrée d'un marché de Jérusalem, leur température est prise et à l'intérieur le port du masque est obligatoire. "Je ne me sentais pas en danger en France, parce que j'avais un jardin, j'avais une belle maison. Mais j'ai eu des copains et des copines qui sont morts dans un Ehpad", confie ce nouvel habitant de Jérusalem.

