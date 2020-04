Isère : confinés, des résidents tournent... un journal télévisé

Dans l'Ehpad de Roybon (Isère), Huguette, 97 ans, présente... un journal télévisé. Confinés depuis 15 jours, les résidents de cet Ehpad s'improvisent reporters. Chaque semaine, dans une vidéo de quelques minutes, ils témoignent de leur quotidien et s'exercent même à la présentation.

Maintenir des activités dans la résidence

Cette initiative leur permet de donner des nouvelles à leurs proches. "Je suis contente de participer à ce journal et de pouvoir donner des nouvelles à mes enfants", explique une résidente. Séverine Guillemont, animatrice à l'Ehpad, a imaginé ce projet de JT en ligne. "Comme nous n'avons plus d'activités extérieures, on a vraiment à cœur de maintenir une vie au sein de la résidence", précise-t-elle. Grâce aux vidéos, les familles peuvent prendre des nouvelles de leurs aînés.

