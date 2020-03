Coronavirus : dans certains Ehpad, le personnel est confiné avec les pensionnaires

Cette situation, personne ne l’avait jamais vécue. Pour les familles venues prendre des nouvelles de leurs proches hébergés à l’Ehpad Vilanova de Corbas (Rhône), le dialogue se fait à travers une vitre. Voilà 12 jours maintenant que les personnels soignants vivent confinés avec leurs parents, pour les protéger. Ils en auraient presque perdu la notion du temps. 24 heures sur 24, les personnels sont donc enfermés sur leur lieu de travail. Bientôt, le seuil de 14 jours sera atteint. Pour l’instant, pas de trace du virus dans l’Ehpad.

Une décision prise à l’unanimité

Personne ne rentre ni ne sort. Les 108 pensionnaires et 27 membres du personnel restent à l’intérieur. Les échanges avec le dehors se font via un sas de sécurité. Un changement radical de vie pour le personnel, mais aussi pour les résidents, coupés de leurs proches. Tous se sont portés volontaires. Le confinement a été décidé pour 15 jours, jusqu’au 31 mars, puis prolongé d’une semaine jusqu’au 8 avril. Une décision prise à l’unanimité. Un pari gagné jusqu’à maintenant, même si tout le monde reste prudent et déterminé. Certains proposent de prolonger l’expérience au-delà du 8 avril prochain.