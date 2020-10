Interview d'Emmanuel Macron : le chef de l'Etat n'a pas convaincu mais le couvre-feu est majoritairement accepté, selon notre sondage

Près de six Français sur dix (57%) qui ont vu l'interview d'Emmanuel Macron de mercredi 14 octobre ou qui en ont entendu parler n'ont pas trouvé le président de la République convaincant, selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 15 octobre. Pour 59% d'entre eux, Emmanuel Macron n'a pas montré qu'il savait où il allait. Les deux tiers (66%) considèrent qu'il n'a pas été rassurant et pire, 53% pensent qu'il n'a pas dit la vérité aux Français.

Toutefois, le couvre-feu mis en place pour quatre semaines au moins en Ile-de-France et dans huit métropoles pour freiner l'épidémie de Covid-19 est largement accepté : 64% des Français interrogés s'y disent favorables, ce chiffre étant le même si l'on ne prend en compte que les Français concernés. Le couvre-feu est majoritairement accepté quelle que soit l'appartenance politique des sondés (52% pour les sympathisants RN, jusqu'à 83% pour les sympathisants LREM).

La quasi-totalité des Français concernés disent qu'ils respecteront le couvre-feu

Près de neuf Français sur dix concernés par ce couvre-feu assurent qu'ils le respecteront, alors qu'une majorité de Français dans leur ensemble (54%) estime qu'il ne sera pas respecté.

Une majorité de Français ne font par ailleurs pas confiance à Emmanuel Macron pour la suite : 57% ne lui font pas confiance pour prendre les mesures permettant à la France de sortir de la crise sanitaire, et 56% ne lui accordent pas de crédit pour lutter contre la crise économique liée au coronavirus.

Ce sondage a été réalisé les 14 et 15 octobre auprès d'un échantillon de 1 004 Français représentatif de la population française interrogés par internet.