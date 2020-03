INFOGRAPHIE. Le mode de transmission, le temps d'incubation et les symptômes du coronavirus

Depuis la fin de l'année 2019, le Covid-19 a touché une quarantaine de pays, dont la France. Franceinfo vous rappelle comment et en combien de temps il se transmet.

Depuis décembre 2019, l'épidémie de Covid-19 a provoqué près de 90 000 contaminations dans le monde, dont 90% se trouvent en Chine selon le dernier bilan officiel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En France, à la date du mardi 3 mars, on dénombrait 204 cas et quatre morts. Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes âgées ou présentant des pathologies chroniques présentent un risque plus élevé de morbidité.

Franceinfo revient en images sur les modes de transmission du coronavirus, son temps d'incubation et ses symptômes. Si le lavage régulier des mains et l'utilisation de mouchoirs à usage unique permettent de mieux se protéger, le ministre de la Santé, Olivier Véran, rappelle que le port du masque est inutile pour le grand public, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une prescription médicale.