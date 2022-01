Infographie Covid-19 : le calendrier de levée des restrictions et l'entrée en vigueur du pass vaccinal en quatre dates

Un horizon. Le gouvernement a annoncé, jeudi 20 janvier, qu'il allait lever en plusieurs étapes la plupart des restrictions liées à l'épidémie de Covid à partir du 2 février, en s'appuyant notamment sur l'entrée en vigueur, lundi 24 janvier, du pass vaccinal. Le Premier ministre, Jean Castex, et Olivier Véran, ont donné le détail de ce calendrier lors d'une conférence de presse à Matignon. Voici les quatre dates à retenir.

Le calendrier de levée des restrictions sanitaires contre le Covid-19 et d'entrée en vigueur du pass vaccinal, le 21 janvier 2022. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Le même jour que l'entrée en vigueur du pass vaccinal, lundi, l'exécutif va ouvrir, sans obligation, le rappel de vaccin à tous les 12-17 ans. Il était jusqu'alors réservé aux adolescents atteints de pathologies chroniques.

A partir du 2 février, le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public, abandonnées, et le télétravail "ne sera plus obligatoire", mais recommandé, a détaillé le chef du gouvernement.

Deux semaines plus tard, le 16 février, ce sont les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, qui pourront rouvrir et les concerts debout seront à nouveau autorisés. La consommation au comptoir sera également possible dans les bars. Tout comme la consommation dans les stades, les cinémas et les transports.