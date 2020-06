Indre : l'aéroport de Châteauroux transformé en parking pour avions

Figés comme des statues, les avions de ligne prennent racine au cœur de la campagne berrichonne. Depuis plusieurs mois, l'aéroport de Châteauroux (Indre), transformé en parking géant, accueille des avions du monde entier. En voiture, sur le tarmac, il est difficile de se frayer un chemin.



Un loyer bon marché

Didier Lefresne, directeur de l'aéroport, garde un œil attentif sur les avions garés. "Nous avons des avions maltais, chinois, français. Nous devons avoir 46 avions et nous pouvons encore en accueillir au moins une bonne vingtaine", précise-t-il. Ici, les compagnies aériennes sont attirées par les loyers très bon marché, d'environ 4 000 à 5 000 € par mois par avion, contre plusieurs dizaines de milliers d'euros dans de plus gros aéroports. L'équipe de maintenance contrôle et protège les moteurs des avions stationnés.

