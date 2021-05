Covid-19 : la capitale de l'Inde, New Delhi, assouplit ses mesures de confinement

Les contaminations par le Sars-CoV-2 tendent à diminuer dans la région. Les autorités indiennes ont annoncé, vendredi 28 mai, un assouplissement "très, très lent" des mesures de confinement, imposées depuis six semaines, dans la capitale New Delhi et ce, à compter de lundi. La ville permettra au secteur de la construction et aux usines de reprendre le travail "en gardant à l'esprit la tranche la plus pauvre de notre société, les ouvriers et les travailleurs salariés", a déclaré le Premier ministre de Delhi (qui regroupe la capitale et son territoire proche), Arvind Kejriwal. "Nous ne voulons pas d'une situation où les gens survivent au coronavirus en mourant de faim", a-t-il ajouté.

"Nous entamons le processus de réouverture

Les autorités de Delhi n'ont signalé que 1 100 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, contre environ 25 000 cas quotidiens lorsque le confinement a été décrété il y a six semaines. "Nous entamons le processus de réouverture très, très lentement. Nous le réévaluerons au bout d'une semaine en fonction de l'avis des experts et de la population", a précisé Arvind Kejriwal. "Nous rouvrirons lentement tant que le nombre de cas de Covid-19 ne recommencera pas à augmenter." "Ne sortez pas, sauf si c'est absolument nécessaire. Nous devons être très prudents", a-t-il toutefois conseillé aux quelque 20 millions d'habitants de la ville.