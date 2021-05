DIRECT. Covid-19 : l'Inde enregistre 400 000 nouveaux cas en 24 heures

Ce qu'il faut savoir

La flambée épidémique se poursuit en Inde. Le pays a enregistré, samedi 1er mai, plus de 400 000 nouveaux cas de Covid-19 sur les dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé. Le nombre de décès, lui, s'est élevé à 3 523, pour un total de 211 853 morts. Nombre d'experts estiment que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés en raison de tests insuffisants et d'un enregistrement inexact de la cause du décès. L'Inde ouvre samedi sa campagne de vaccination à l'ensemble de ses quelque 600 millions d'adultes pour tenter d'enrayer cette nouvelle vague. Suivez notre direct.

La vaccination ouverte aux personnes à risque âgées de 18 à 49 ans en France. A partir de ce samedi, les personnes à risque âgées de 18 à 49 ans peuvent se faire vacciner, a annoncé vendredi Olivier Véran, 24 heures après qu'Emmanuel Macron a fait savoir que la vaccination serait ouverte à tous les adultes obèses. Tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 juin, a ajouté le président. Les plus de 50 ans pourront le recevoir à compter du 15 mai.

Joe Biden impose des restrictions aux voyageurs en provenance d'Inde. Le président américain a décidé d'imposer, à partir du 4 mai, des restrictions aux voyageurs en provenance d'Inde. Elles ne s'appliqueront toutefois pas aux étudiants qui viendront suivre des cours aux Etats-Unis l'automne prochain.

L'OMS donne son homologation d'urgence à Moderna. L'Organisation mondiale de la santé a accordé, vendredi, son homologation d'urgence au vaccin contre le Covid-19 de Moderna. Cette procédure aide les pays qui n'ont pas les moyens de déterminer d'eux-mêmes l'efficacité et l'innocuité d'un médicament à avoir plus rapidement accès à des thérapies et permettra au système Covax.