Immobilier : 2021, une année record pour le secteur

Sandrine Feydel explique que près de 1 198 000 ventes d’appartement ont été réalisés en 2021. Hormis en 2020, année où l’économie s’est arrêtée, les ventes ne cessent d’augmenter depuis cinq ans. Mais cette hausse des ventes entraîne une hausse des prix. En effet, les prix ont augmenté en moyenne de 7,7% pour les maisons et de 5,6% pour les appartements, en 2021.



Des disparités sur le territoire français

La Bretagne et les Hauts-de-France ont connu des hausses spectaculaires en 2021 avec respectivement 21,4% et 17,2% d’augmentation. En Auvergne-Rhône-Alpes, l’augmentation a été la moins significative du territoire avec 3,1%. Les Français sont désireux de combiner l’avantage des villes et de la campagne, les villes moyennes comme Valence (Drôme) et Limoges (Haute-Vienne) ont connu des hausses de prix de 17 et 14%. À l’inverse à Paris, les prix ont baissé de 1% et n’ont pas évolué à Lyon (Rhône).